Спорт

"Ювентус" разгромил "Кремонезе" и приблизился к тройке лидеров Серии А

Футбол Победа Кремонезе, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 12:14 Фото: Instagram/Juventus
Один из популярных футбольных клубов Италии в последнее время набрал неплохой ход и сейчас стучится в дверь призовой тройки Серии А. "Старая Синьора" никому не проигрывает на протяжении семи матчей подряд: шесть побед и одна ничья, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью команда Лучано Спаллетти разгромила дома "Кремонезе" со счетом 5:0 в ходе игр 20-го тура итальянского чемпионата в высшем дивизионе.

Благодаря этому успеху туринская дружина вплотную приблизилась к тройке ведущих клубов Италии.

"Бьянконери" к этому часу располагаются на четвертой строчке турнирной таблицы с активом в 39 очков.

Выше "Ювентуса" стоят "Интер" (43), "Милан" (40) и "Наполи" (39). Но стоит отметить, что первая тройка провела на одну игру меньше, чем туринский коллектив.

Свой следующий матч "черно-белые" проведут 18 января в гостях против "Кальяри".

