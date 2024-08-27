Казахстан против лудомании: новый закон ставит на красное

Власти страны намерены решительно бороться с лудоманией. Они ввели запрет на азартные игры для должников, госслужащих и ряда других категорий граждан.

В правительстве считают, что эти меры уменьшат число зависимых и предотвратят социальные и финансовые последствия, вызванные азартными играми. Букмекеры тем временем опасаются падения прибыли и задумываются над тем, как адаптироваться к новым условиям.

Понятно, что контролировать можно только легальный рынок, поэтому нововведения коснутся лишь лицензированных в Казахстане букмекеров. Полный список таких компаний есть на Legalbet – сайте о спорте и ставках, где можно найти букмекеров для честной и прозрачной игры на ставках и почитать о каждом из них подробнее.

Играть у офшорных букмекеров не стоит – они не подчиняются казахстанским законам. То есть, если букмекер откажется выплачивать выигрыш, казахстанское законодательство вам не поможет.

Кто не сможет играть: минус 4 миллиона из списка потенциальных клиентов

По новому закону играть в букмекерских конторах (БК) запрещено нескольким категориям граждан:

тем, кто внесен в Единый реестр должников;

сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб;

военнослужащим;

чиновникам;

руководителям бюджетных организаций.

По оценкам экспертов по спортивным ставкам, запрет коснется 3,5-4,5 млн граждан Казахстана. Но эта цифра ориентировочная.

Те, кто захочет добровольно заблокировать себя в БК, теперь смогут это делать не на год, а на 10 лет.

За нарушение законодательства правоохранителей, военных, чиновников и руководителей из бюджетной сферы будут увольнять.

Букмекеры под давлением: что изменится для их бизнеса

Для БК новый закон – серьезный вызов. Введение ограничений приведет к сокращению клиентской базы, что отразится на выручке. Уже сейчас представители многих компаний говорят, что значительная часть тех, кого коснется запрет, перейдет в теневой сектор и будет делать ставки у офшорных контор.

Чтобы компенсировать ограничения и увеличивать прибыль, букмекерам придется намного больше инвестировать в маркетинг и новые технологии. Подобная ситуация наблюдается в России, и там легальный сектор развивается хорошо, что вселяет оптимизм руководству казахстанских БК.

Борьба с лудоманией: ставка на долгосрочные решения

В правительстве понимают, что нужно не только вводить ограничения, но и активно заниматься профилактикой и лечением лудомании. Казахстану предстоит усилить работу центров помощи и бороться с одной из главных проблем XXI века. В настоящее время люди с зависимостью редко обращаются за помощью. Нужно донести до населения всю серьезность проблемы и важность ее решения.

На сегодня в Казахстане нет даже ориентировочных данных по числу лудоманов. Инициаторы ужесточения законодательства озвучивали цифру в 350 тыс. лудоманов, но эта информация не подтверждена.

К чему это приведет: прогнозы и ожидания

По задумке новый закон должен сократить число зависимых. Но неизбежен рост теневого сектора. Казахстану предстоит найти баланс между контролем и развитием рынка, чтобы эффективно бороться с лудоманией и при этом получать солидные налоговые отчисления от букмекеров.

Важно провести четкую границу между людьми с зависимостью и теми, кто ставит ради удовольствия и всегда контролирует свои эмоции. А чтобы у игроков изначально формировалось правильное отношение к ставкам и не было необоснованных ожиданий, государству придется проводить целый комплекс разъяснительных мероприятий.

Смелый шаг или рискованный эксперимент?

Принятый закон может оказаться переломным моментом в борьбе с игровой зависимостью в Казахстане. Но успех будет зависеть от того, насколько грамотно подойдут власти к его реализации. Законодательство должно не только вводить ограничения, но и поддерживать букмекеров, работающих легально.

Нововведения – серьезный вызов букмекерской индустрии Казахстана. Неизбежная потеря значительной части клиентов заставит компании искать новые способы повышения прибыли. Букмекеры будут вынуждены работать по новым правилам и усиливать контроль своей работы, чтобы соответствовать закону и избежать санкций. Чем быстрее конторы адаптируются, тем выше их шансы выжить и продолжить развитие.

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