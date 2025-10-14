Казахстанский параспортсмен Давид Дегтярёв стал трехкратным чемпионом мира

Казахстанский атлет Давид Дегтярев завоевал две золотые медали на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу, который проходит в Каире (Египет) с 9 по 18 октября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 14 октября в управлении физической культуры Акмолинской области.

Заслуженный мастер спорта Казахстана выступал в весовой категории до 54 килограммов и поднял штангу весом 191 килограмм. Еще одну золотую награду Дегтярев получил по сумме трех попыток, обойдя соперников из Китая и Сальвадора.

Таким образом, спортсмен из Акмолинской области стал трехкратным чемпионом мира по пара пауэрлифтингу. Его тренирует заслуженный тренер Казахстана Юрий Колесников.

Чемпионат мира по пара пауэрлифтингу – одно из ключевых событий Paralympic Powerlifting, участие в котором принимают сильнейшие атлеты планеты.

