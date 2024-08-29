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Казахстанская таэквондистка сразилась с египтянкой на Паралимпийских играх-2024

таэквондистка, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 01:51 Фото: Instagram/kazparalympics
Казахстанская таэквондистка Милана Красавцева не смогла завоевать медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

В утешительном раунде в весовой категории до 52 кг (К44) Красавцева сразилась с египтянкой Салмой Али Абд Аль Моним Хассан и проиграла ей со счетом 1:8.

Таким образом, спортсменка из Египта получила шанс побороться за "бронзу", а казахстанка завершила выступление на Олимпиаде без медали.

Ранее по ходу турнира Красавцева победила доминиканку Элизабет Геральдо Диас – 10:8, а в четвертьфинале потерпела поражение от мексиканской таэквондистки Джессики Гарсии Кихано – 8:10.

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