Представлены официальные мячи мужской и женской Лиги чемпионов

Официальный поставщик мячей Лиги чемпионов УЕФА adidas представил 28 августа мячи, которые будут использоваться в сезоне 2024/25 в мужской и женской Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Оба мяча вернулись к классическому виду, но с обновленной технологией. На них снова изображены звезды от верхушки к верхушке, заменившие смещенный рисунок, который использовался с 2019 года. Это передает УЕФА на своем официальном сайте.

Внешний вид нового мяча мужской Лиги чемпионов полностью посвящен культовой простоте: знаменитые звезды изображены в черном цвете на фоне белых шестиугольников. Классический дизайн подчеркивается тонкими деталями турбо-красного и солнечно-желтого цветов, чтобы придать мячу современный вид и отобразить, что за важнейший клубный трофей Европы сражается новое поколение игроков.

Фото: uefa

Тем временем новый мяч женской Лиги чемпионов имеет то же расположение звезд и шестиугольников, что и мужской, но со своей собственной уникальной графикой. Логотип adidas компании-поставщика выделен солнечно-желтым цветом, что завершает новый привлекающий внимание образ.

Фото: uefa

29 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов-2024/25. Ее провели Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель ЛЧ Криштиану Роналду.