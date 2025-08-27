УЕФА приготовил для "Кайрата" мячи нового образца в Лиге чемпионов

27 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мячи нового формата для спортсменов общего этапа Лиги чемпионов-2025/26, одним из участников которого является казахстанский "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба UEFA, новыми официальными мячами вскоре будут играть не только мужские команды, но и представители женской Лиги чемпионов.

По мнению экспертов, кожаные снаряды вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием.

Фото: Instagram/championsleague

Мячи созданы всемирно знаменитой компанией: для мужской Лиги чемпионов – с синими и золотыми элементами, а для женских баталий – с зелеными и фиолетовыми.

Оба мяча отдают дань уважения звездам Лиги чемпионов, которые направляются в Будапешт (Венгрия) и Осло (Норвегия). Эти два города в 2026 году примут финалы мужского и женского турнира соответственно.

Как известно, накануне наш "Кайрат" сумел сотворить историю и впервые пробиться в общий этап самого престижного клубного турнира Европы.