УЕФА приготовил для "Кайрата" мячи нового образца в Лиге чемпионов
Как информирует пресс-служба UEFA, новыми официальными мячами вскоре будут играть не только мужские команды, но и представители женской Лиги чемпионов.
По мнению экспертов, кожаные снаряды вдохновлены ночным небом, космосом и северным сиянием.
Фото: Instagram/championsleague
Мячи созданы всемирно знаменитой компанией: для мужской Лиги чемпионов – с синими и золотыми элементами, а для женских баталий – с зелеными и фиолетовыми.
Оба мяча отдают дань уважения звездам Лиги чемпионов, которые направляются в Будапешт (Венгрия) и Осло (Норвегия). Эти два города в 2026 году примут финалы мужского и женского турнира соответственно.
Как известно, накануне наш "Кайрат" сумел сотворить историю и впервые пробиться в общий этап самого престижного клубного турнира Европы.