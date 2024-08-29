Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Буффон и Роналду провели жеребьевку Лиги чемпионов

Лига Чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 03:33 Фото: Х/ChampionsLeague
29 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов-2024/25, ее провели Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель ЛЧ Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Церемония поистине стала уникальной. Из-за реформы еврокубков впервые все определяли не люди, а компьютер.

По данным УЕФА, болельщики и клубы будут долго привыкать к новому формату Лиги чемпионов. Основных изменения четыре:

  • количество участников увеличилось до 36;
  • не будет разделения на групп – вместо этого появится общая турнирная таблица;
  • команды сыграют восемь матчей – основной раунд закончится лишь в конце января;
  • у каждого участника в ЛЧ с большой вероятностью будет свое уникальное расписание.

Таким образом, из 36 команд пять сыграют в Лиге чемпионов впервые: "Астон Вилла", "Слован", "Болонья", "Жирона" и "Брест". Более того, испанская и французская команды вообще впервые в своей истории попали в еврокубки. И сразу же в главный турнир.

Матчи для команд первой корзины:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 03:33

Фото: metaratings

Матчи для команд второй корзины:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 03:33

Фото: metaratings

Матчи для команд третьей корзины:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 03:33

Фото: metaratings

Матчи для команд четвертой корзины:

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 03:33

Фото: metaratings

Накануне мы сообщали о всех участниках основного раунда Лиги чемпионов-2024/25.

Читайте также

таэквондистка
Казахстанская таэквондистка сразилась с египтянкой на Паралимпийских играх-2024
Казахстанские паралимпийцы успешно выступили в Париже
Сборная Казахстана по волейболу успешно стартовала на Паралимпиаде в Париже
Алия Абди
Лига Чемпионов Роналду Криштиану 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: