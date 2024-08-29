Буффон и Роналду провели жеребьевку Лиги чемпионов
Церемония поистине стала уникальной. Из-за реформы еврокубков впервые все определяли не люди, а компьютер.
🗣️ SIUUUUUU @Cristiano 😀— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024
#UCLdraw pic.twitter.com/WtXy62vA9g
По данным УЕФА, болельщики и клубы будут долго привыкать к новому формату Лиги чемпионов. Основных изменения четыре:
- количество участников увеличилось до 36;
- не будет разделения на групп – вместо этого появится общая турнирная таблица;
- команды сыграют восемь матчей – основной раунд закончится лишь в конце января;
- у каждого участника в ЛЧ с большой вероятностью будет свое уникальное расписание.
Таким образом, из 36 команд пять сыграют в Лиге чемпионов впервые: "Астон Вилла", "Слован", "Болонья", "Жирона" и "Брест". Более того, испанская и французская команды вообще впервые в своей истории попали в еврокубки. И сразу же в главный турнир.
Матчи для команд первой корзины:
Фото: metaratings
Матчи для команд второй корзины:
Фото: metaratings
Матчи для команд третьей корзины:
Фото: metaratings
Матчи для команд четвертой корзины:
Фото: metaratings
Накануне мы сообщали о всех участниках основного раунда Лиги чемпионов-2024/25.