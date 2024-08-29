Буффон и Роналду провели жеребьевку Лиги чемпионов

29 августа в Монако прошла жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов-2024/25, ее провели Джанлуиджи Буффон и пятикратный победитель ЛЧ Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Церемония поистине стала уникальной. Из-за реформы еврокубков впервые все определяли не люди, а компьютер.

По данным УЕФА, болельщики и клубы будут долго привыкать к новому формату Лиги чемпионов. Основных изменения четыре:

количество участников увеличилось до 36;

не будет разделения на групп – вместо этого появится общая турнирная таблица;

команды сыграют восемь матчей – основной раунд закончится лишь в конце января;

у каждого участника в ЛЧ с большой вероятностью будет свое уникальное расписание.

Таким образом, из 36 команд пять сыграют в Лиге чемпионов впервые: "Астон Вилла", "Слован", "Болонья", "Жирона" и "Брест". Более того, испанская и французская команды вообще впервые в своей истории попали в еврокубки. И сразу же в главный турнир.

Матчи для команд первой корзины:

Фото: metaratings

Матчи для команд второй корзины:

Фото: metaratings

Матчи для команд третьей корзины:

Фото: metaratings

Матчи для команд четвертой корзины:

Фото: metaratings

Накануне мы сообщали о всех участниках основного раунда Лиги чемпионов-2024/25.