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Сборная Казахстана по волейболу успешно стартовала на Паралимпиаде в Париже

Казахстанские паралимпийцы успешно выступили в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 00:22 Фото: скриншот видео
Сборная Казахстана успешно начала выступление в волейболе сидя на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В первом матче на турнире казахстанские волейболисты встретились со сборной Франции и разгромили ее в трех партиях – 25:7, 25:20, 25:7, сообщает

Отметим, что в предварительном раунде сборной Казахстана предстоит сыграть в группе с командами Боснии и Герцеговины и Египта. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал и поборются за медали.

Паралимпийские игры в Париже стартовали 28 августа и продлятся до 8 сентября. Казахстан на этом турнире представлен рекордной делегацией из 44 спортсменов, что на 18 человек больше по сравнению с Олимпиадой-2020 в Токио (Япония), где у страны выступили 26 атлетов. 

Елена Беляева
Париж Франция 2024 год Паралимпийские игры
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