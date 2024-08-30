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Две казахстанские спортсменки заявлены на Играх в Париже 30 августа

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 06:16 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Стало известно расписание соревнований национальной сборной Казахстана на Паралимпийских играх в Париже в пятницу 30 августа, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, сегодня ожидается выступление двух спортсменок. Это тхэквондистка Камила Досмалова и легкоатлетка Салтанат Әбілхасымқызы.

В пара таеквондо по результатам жеребьевки Досмалова в 1/4 финала выступит против победительницы пары Джульетта Мойпо (Кения) – Мария Мицев (Сербия).

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 06:16

Фото: Instagram/sk_qyran

В пара легкой атлетике Әбілхасымқызы выступит в дисциплине на 100 м.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 06:16

Фото: Instagram/jambylsport

Таким образом, 30 августа Казахстан будет участвовать в разыгрывании двух комплектов медалей.

А в первый день соревнований сборная Казахстана по волейболу успешно стартовала на Паралимпиаде.

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