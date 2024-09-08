Пауэрлифтер Турсынай Кабыл участвовала в закрытии Паралимпийских игр в Париже

8 августа в Париже летние Паралимпийские игры официально объявили закрытыми, сообщает Zakon.kz.

В рамках официальной части в "Стад де Франс" с прощальным словом выступил глава оргкомитета Тони Эстанге. Затем слово взял президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, который поблагодарил участников и организаторов, после чего объявил Игры закрытыми.

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

Мэр Парижа Анн Идальго передала Паралимпийский флаг Карен Басс – своей коллеге из Лос-Анджелеса, где пройдут следующие летние Игры в 2028 году. В рамках церемонии продемонстрировали и кадры из американского города, где также организовали шоу-программу.

Карен Басс, фото: Instagram/annehidalgo

В заключительной части мероприятия в Париже несколько чемпионов символически погасили огонь Паралимпиады-2024. В числе знаменосцев Казахстана была пауэрлифтер Турсынай Кабыл.

В этом году Казахстан завершил Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей.