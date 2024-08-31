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Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде в Париже

Еркин Габбасов, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 16:05 Фото: Министерство туризма и спорта
Казахстанский стрелок Еркин Габбасов выступил в финале соревнований Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и принес стране "серебро", сообщает Zakon.kz.

Состязание Габбасов завершил с результатом 247.7, что позволило ему занять второе место. Первым стал Пак Джин Хо из Южной Кореи (249.4, паралимийский рекорд), бронзовая медаль досталась датчанину Мартину Блэку Юргенсену(226.5).

Еркин Габбасов принес Казахстану первую медаль на Паралимпийских играх-2024.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.

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