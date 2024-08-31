Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде в Париже

Фото: Министерство туризма и спорта

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов выступил в финале соревнований Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и принес стране "серебро", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: