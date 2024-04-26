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Казахстан заработал еще одну медаль на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Пара стрельба Серебро Кубок Мира, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 13:36 Фото: Instagram/sport_comiteti
Во второй день соревнований Кубка мира по пара пулевой стрельбе казахстанские спортсмены Еркин Габбасов и Анна Довгелеевич завоевали серебряную медаль, набрав 615.8 очка в смешанной парной дисциплине (R10), сообщает Zakon.kz.

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Нашу пару обогнали южнокорейские спортсмены Ли Юнри и Парк Джинхо, у которых золотая медаль с 618,6 очка, передает пресс-служба МТС РК. На третьей строчке оказалась еще одна пара из Южной Кореи – Ли Юджин и Ли Джанхо (614,3).

Пара пулевая стрельба Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 13:36

Фото: Instagram/sport_comiteti

Отмечаем, что это вторая медаль наших пара стрелков за последние два дня Кубка мира-2024, который сейчас проходит в Чханвоне (Южная Корея). 

Ранее в первый день соревнований отличился Еркин Габбасов. Он стал чемпионом в дисциплине R10 и принес первую в истории страны золотую медаль по пара стрельбе. В соревнованиях, которые продлятся до 1 мая, принимают участие более 260 спортсменов из 49 стран. 

Для Еркина Габбасова это не первый успех в этом году. 9 марта он завоевал "серебро" на Кубке мира в Нью-Дели (Индия). Эта медаль позволила ему заработать лицензию на участие в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

К этому часу у Казахстана имеется 12 путевок для поездки на Паралимпиаду-2024.

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