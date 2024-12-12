Матч "Астана" – "Челси": результаты первого тайма

12 декабря на Центральном стадионе Алматы в рамках турнира Лиги конференций УЕФА проходит матч между английским клубом "Челси" и казахстанским клубом "Астана", сообщает Zakon.kz.

В первом тайме команда Григория Бабаяна пропустила три мяча, однако перед перерывом смогла немного разбавить ситуацию: на 45-й минуте красивый гол забил Марин Томасов.

37-летний хорват – лучший бомбардир в истории "Астаны". Это его 110-й гол, еще у Томасова 100 ассистов за 267 матчей. В еврокубках Томасов забил 21-й гол за "Астану" – лучший бомбардир казахстанских клубов в еврокубках.

Таким образом, после первого тайма "Астана" уступает "Челси" со счетом 1:3. В составе лондонского клуба дублем отметился Марк Гиу (14-я и 19-я минуты); также забил Ренату Вейга (39-я).





Перед этим матчем у "Челси" было 12 очков, а у "Астаны" – четыре очка. Казахстанцы победили сербский "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), затем проиграли валлийскому "Нью-Сейнтс" (0:2) и кипрскому "Пафосу" (0:1), а в последней игре сыграли вничью с португальской "Виторией" (1:1).

Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.

12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси".