"Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций УЕФА
Как пишет пресс-служба УЕФА, столичная дружина вскоре будут конкурировать с "Челси", кипрскими командами АПОЭЛ и "Пафос", "Витория" (Португалия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс) и ТСЦ (Сербия).
Команда Григория Бабаяна всего проведет шесть игр: три дома, три на выезде. В Казахстане "Астана" встретится с "Челси", "Виторией" и ТСЦ, а в гостях сыграет с АПОЭЛ-м, "Нью-Сейнтс" и "Пафосом".
В этом сезоне еврокубков столичный коллектив стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций, вначале обыграв молдавский "Милсами" (3:2 по сумме двух игр).
Далее в третьем раунде "астанчане" были сильнее румынского "Корвинула".
А накануне в финале плей-офф данного турнира сотворили сенсацию, переиграв норвежский "Бранн" (3:2).