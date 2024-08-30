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"Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций УЕФА

Футбол Жеребьевка ЛК, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 18:47 Фото: Instagram/fca.astana
В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА, по исходу которого футбольный клуб "Астана" узнал своих будущих соперников, одним из которых стал знаменитый английский коллектив "Челси", сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба УЕФА, столичная дружина вскоре будут конкурировать с "Челси", кипрскими командами АПОЭЛ и "Пафос", "Витория" (Португалия), "Нью-Сейнтс" (Уэльс) и ТСЦ (Сербия).

Команда Григория Бабаяна всего проведет шесть игр: три дома, три на выезде. В Казахстане "Астана" встретится с "Челси", "Виторией" и ТСЦ, а в гостях сыграет с АПОЭЛ-м, "Нью-Сейнтс" и "Пафосом".

В этом сезоне еврокубков столичный коллектив стартовал со второго отборочного раунда Лиги конференций, вначале обыграв молдавский "Милсами" (3:2 по сумме двух игр).

Далее в третьем раунде "астанчане" были сильнее румынского "Корвинула".

А накануне в финале плей-офф данного турнира сотворили сенсацию, переиграв норвежский "Бранн" (3:2). 

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