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Спорт

Сборная Казахстана уступила Словакии в четвертьфинале Универсиады

Хоккей, универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 05:59 Фото: pixabay
20 января мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от команды Словакии в четвертьфинале Универсиады-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

У Казахстана были неплохие шансы на победу в игре, но он уступил со счетом 1:2. Шайбой у проигравших отметился Ян Тютюньков (34-я минута).

Теперь сборная Казахстана выступит в утешительном турнире.

Что касается сборной Словакии, то она вышла в полуфинал, где встретится со сборной Украины, которая в 1/4 финала победила в овертайме Чехию – 4:3.

На групповом этапе сборная Казахстана заняла третье место в своей группе, разгромив Швецию (9:2) и Южную Корею (7:1) и проиграв Канаде (3:4 по буллитам) и Чехии (1:3).

Ранее стало известно, что Казахстан изменил позицию в медальном зачете Универсиады в Турине.

Аксинья Титова
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