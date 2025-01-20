Сборная Казахстана уступила Словакии в четвертьфинале Универсиады

20 января мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от команды Словакии в четвертьфинале Универсиады-2025 в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

У Казахстана были неплохие шансы на победу в игре, но он уступил со счетом 1:2. Шайбой у проигравших отметился Ян Тютюньков (34-я минута).

Теперь сборная Казахстана выступит в утешительном турнире.

Что касается сборной Словакии, то она вышла в полуфинал, где встретится со сборной Украины, которая в 1/4 финала победила в овертайме Чехию – 4:3.

На групповом этапе сборная Казахстана заняла третье место в своей группе, разгромив Швецию (9:2) и Южную Корею (7:1) и проиграв Канаде (3:4 по буллитам) и Чехии (1:3).

Ранее стало известно, что Казахстан изменил позицию в медальном зачете Универсиады в Турине.