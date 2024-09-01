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Паралимпиада-2024: Итоги четвертого дня соревнований

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 02:11 Фото: Zakon.kz
После четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль. К сожалению, это все победы казахстанцев за прошедший день соревнований, сообщает Zakon.kz.

Пулевая стрельба: В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 м (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.

Пара плавание: Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 м. Спортсменка не смогла выйти в финал.

Пара настольный теннис: Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала по паранастольному теннису со счетом 1:3, тем самым завершив свое выступление на Паралимпийских играх в Париже-2024.

Ранее по итогам третьего дня Паралимпийских игр Казахстан получил первую медаль.

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