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Медаль и горечь поражений: итоги казахстанских паралимпийцев за 31 августа

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:00 Фото: Instagram/csp_parasport.kz
Итоги третьего дня Паралимпийских игр в Париже принесли в копилку страны первую медаль. В остальном – итоги дня не принесли других знаковых результатов, сообщает Zakon.kz.

Героем дня стал Еркин Габбасов, участвовавший в стрельбе из винтовки на 10 метров. Он набрал 247.7 очков и завоевал серебряную медаль. Об этом передает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана.

Его коллега Севда Алиева, выступившая знаменосцем на открытии Паралимпиады, заняла 13-е место в классе SH1 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. А в финал удалось пройти только первым восьми спортсменам с лучшими результатами.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:00

Севда Алиева, фото: Instagram/csp_parasport.kz

Гульбахыт Каиржанова на пятом месте в метании копья с результатом 34.23 метра.

Сборная Казахстана по волейболу сидя провела второй матч. В этот раз их соперниками по группе A стали паралимпийцы из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась по итогам пяти партий в пользу боснийцев со счетом 3:2.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:00

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

Таеквондист Нурлан Домбаев в весовой категории до 80 кг уступил в поединке за бронзовую медаль корейскому спортсмену Джу Джонхуну со счетом 1:7. Таким образом спортсмен завершил свое участие на Паралимпийских играх.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 03:00

Нурлан Домбаев, фото: Instagram/csp_parasport.kz

А Нышан Омирали остановился в шаге от пьедестала. Он уступил иранскому спортсмену Хамеду Хагшенасу со счетом 14:16. Иранец – чемпион мира, действующий победитель Азиатских пара Игр.

Подробнее о состязании Еркина Габбасова 31 августа.

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