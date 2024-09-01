Казахстанские боксеры завоевали 13 медалей на Кубке Евразии

В российской Чите завершился Кубок Евразии по боксу. Команда Казахстана отметилась на нем 13 наградами, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, победу в весовой категории до 67 килограммов одержал боксер Торехан Сабырхан.

На втором месте оказались Жансери Кошербаев (до 57 кг) и Мадияр Бексултанов (до 80 кг).

Бронзовыми призерами стали Бексултан Боранбек (до 51 кг), Адильбек Кожахан, Али Мурат (до 54 кг), Бауржан Муратов (до 57 кг), Асылхан Кошербай, Ахмет Усен (до 63,5 кг), Онер Сейлхан (до 71 кг), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Дамир Синеев (до 80 кг), Аслан Ельдибайулы (до 92 кг).

Ранее казахстанка победила узбекистанку на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ. Алина Кудайгенова, выступающая в весовой категории до 63 кг, провела свой первый бой.

