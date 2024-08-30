Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанка победила узбекистанку на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ

Казахстанская боксерша , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 03:54 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса
В Эль-Айне и в Абу-Даби продолжается чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров (29 августа – 9 сентября). В одном из поединков казахстанка Алина Кудайгенова одолела соперницу из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, титулованная казахстанка Алина Кудайгенова, выступающая в весовой категории до 63 кг провела свой первый бой. Поединок против узбекистанки Райхоны Туйчибоевой завершился более чем уверенной победой – 5:0.

На ЧА в 2023году, который принимала Астана, карагандинка выиграла золотую медаль, после чего полетела на ЧМ в Ереван и завоевала "бронзу".

Личным тренером Алины Кудайгеновой является Елдос Сайдалин – нынешний тренер национальной сборной Казахстана по боксу.

29 августа в Китае казахстанская боксерша Ангелина Лукас тоже победила (10-1, 5 КО). Она отправила в нокдаун представительницу Таиланда Пимчанок Тепджанду (9-6, 6 КО).

Читайте также

Паралимпиада в Париже
Казахстанская таэквондистка будет сражаться за "бронзу" Паралимпиады-2024
квалификация на ОИ-2026
Хоккеисты Казахстана одержали вторую победу в решающей квалификации на ОИ-2026
Футбол Жеребьевка ЛК
"Астана" сыграет с лондонским "Челси" в Лиге конференций УЕФА
Аксинья Титова
Казахстан ОАЭ Узбекистан 2024 год Бокс Чемпионаты Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
Скандальный подарок, бокалы из стекла, 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу, Зарина Примак, Абайская область
"Чувствую себя униженной": 8-кратная чемпионка мира по пара-армрестлингу о "подарке" молодежного центра
Нацбанк, Казахстан, тенге
Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации, рассказал глава Нацбанка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: