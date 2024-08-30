Казахстанка победила узбекистанку на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ

В Эль-Айне и в Абу-Даби продолжается чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров (29 августа – 9 сентября). В одном из поединков казахстанка Алина Кудайгенова одолела соперницу из Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, титулованная казахстанка Алина Кудайгенова, выступающая в весовой категории до 63 кг провела свой первый бой. Поединок против узбекистанки Райхоны Туйчибоевой завершился более чем уверенной победой – 5:0.

На ЧА в 2023году, который принимала Астана, карагандинка выиграла золотую медаль, после чего полетела на ЧМ в Ереван и завоевала "бронзу".

Личным тренером Алины Кудайгеновой является Елдос Сайдалин – нынешний тренер национальной сборной Казахстана по боксу.

29 августа в Китае казахстанская боксерша Ангелина Лукас тоже победила (10-1, 5 КО). Она отправила в нокдаун представительницу Таиланда Пимчанок Тепджанду (9-6, 6 КО).

