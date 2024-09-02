Паралимпиада-2024: Китай лидирует по медалям, Казахстан на 53-й позиции

В Париже стартовала заключительная неделя ХVII Паралимпийских игр. К этому часу с большим преимуществом в медальном зачете впереди всех идет Китай, а казахстанские пара спортсмены расположились на 53-й строчке с единственным "серебром", сообщает Zakon.kz.

По сведениям официального сайта Паралимпийских игр 2024 года, представители Китая на утро 2 сентября заработали 71 награду: 33 золотые, 27 серебряных и 11 бронзовых. Такие цифры позволяют им лидировать в общем медальном зачете.

В призовой тройке французских состязаний находятся пара спортсмены Великобритании – 43 (23/12/8) и США – 27 (8/11/8).

Что касается казахстанских пара атлетов, то мы благодаря серебряной медали Еркина Габбасова сейчас размещаемся на 53-й позиции.

31 августа наш стрелок Габбасов выступил в финале соревнований Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и выиграл для страны историческое "серебро".

По расписанию текущих Игр 2 сентября в Париже от нашей делегации выступит только сборная по волейболу (сидя), в 15:00 мы сыграем против команды Египта.