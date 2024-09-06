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Паралимпиада-2024: Казахстан улучшил позицию в медальном зачете

Паралимпиада-2024 Золотая медаль, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 09:25 Фото: Instagram/kazparalympics
За три дня до завершения ХVII Паралимпийских игр в Париже сборная Казахстана немного улучшила свои показатели в общекомандном зачете, занимая сейчас 34 строчку по завоеванным наградам, сообщает Zakon.kz.

5 августа копилку казахстанских пара атлетов пополнили дзюдоистка Акмарал Науатбек ("золото") и пловец Нурдаулет Жумагали ("серебро").

Благодаря этим двум призам к данной минуте мы располагаемся на 34 месте медального зачета Паралимпиады-2024, передает официальный сайт МОК.

А всего казахстанская делегация на нынешних французских Играх завоевала пять наград. Ранее гимн Казахстана звучал в честь пауэрлифтера Давида Дягтерева.

Дастан Мукашбеков завоевал "бронзу" в толкании ядра на Паралимпиаде-2024. А самую первую медаль для казахстанской сборной еще 31 августа принес стрелок Еркин Габбасов.

Если наши пара спортсмены идут на 34-й строчке, то впереди планеты всей Китай с активом в 166 медалей (74, 55, 37).

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