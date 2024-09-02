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Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 04:40 Фото: Telegram/КП Спорт
Решением Никулинского районного суда города Москвы от 2 сентября удовлетворены исковые требования ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" к матери фигуристки о взыскании денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Предметом судебного спора стало то, что год назад фигуристка Арина Парсегова ушла от "Ангелов Плющенко" к Этери Тутберидзе. Теперь по вердикту суда семья Парсеговых должна будет выплатить почти 1,8 млн рублей компенсации за раннюю подготовку. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Москва, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 04:40

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции Москвы

Мама фигуристки Наталья Парсеговой заявляла, что часть расходов на подготовку брали на себя спонсоры, а так же ссылалась на тяжелую ситуацию. Дело в том, что умер папа Арины. Суд принял сторону академии.

Известно, что сторона фигуристки будет обжаловать данное решение.

Днями ранее Рудковская обвинила авторов шоу Загитовой в плагиате.

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