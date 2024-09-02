Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму

Решением Никулинского районного суда города Москвы от 2 сентября удовлетворены исковые требования ООО "Академия фигурного катания "Ангелы Плющенко" к матери фигуристки о взыскании денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Предметом судебного спора стало то, что год назад фигуристка Арина Парсегова ушла от "Ангелов Плющенко" к Этери Тутберидзе. Теперь по вердикту суда семья Парсеговых должна будет выплатить почти 1,8 млн рублей компенсации за раннюю подготовку. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции Москвы

Мама фигуристки Наталья Парсеговой заявляла, что часть расходов на подготовку брали на себя спонсоры, а так же ссылалась на тяжелую ситуацию. Дело в том, что умер папа Арины. Суд принял сторону академии.

Известно, что сторона фигуристки будет обжаловать данное решение.

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