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Рудковская обвинила авторов шоу Загитовой в плагиате: ей дали отпор

Рудковская обвинила авторов шоу Загитовой в плагиате: режиссер дала отпор, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 21:51 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Супруга российского двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская заявила о возможном плагиате в ледовом шоу Алины Загитовой, сообщает Zakon.kz.

Премьера дебютного шоу олимпийской чемпионки Пхёнчхана "Хранители времени", где Загитова выступила также в роли продюсера, прошла 29 августа в Казани.

"Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу, на нашей "Русалочке". Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны", – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

В свою очередь режиссер ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой Светлана Краюшкина ответила на выпад продюсера. Об этом пишет РБК. 

"Вдохновлялась я мировыми звездами, а не "Русалочкой", – написала Краюшкина в Instagram, выложив фото с похожими элементами с концертов Pink Floyd и Милен Фармер.

Ранее сообщалось, что сыну Яны Рудковской заказали самые маленькие коньки в мире. 

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