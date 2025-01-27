Черчесов дал первый комментарий после ухода из сборной Казахстана

27 января СМИ выпустили новость об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана по футболу. К этой минуте российский специалист раскрыл некоторые подробности досрочного расторжения контракта, сообщает Zakon.kz.

Новость о разрыве контракта опытный специалист услышал в Москве, пишет "CЭ". Трудовое соглашение с 61-летним наставником было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым сборную Казахстана покидает весь его тренерский штаб.

"В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда обговорили рабочие моменты, изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем". Станислав Черчесов

Как известно, в последнее время слухи об уходе Черчесова появлялись очень часто в разных СМИ, но никакой конкретики не было, особенно со стороны КФФ.

"Сегодня утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком. Еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации, функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта, как моего, так и моих помощников". Станислав Черчесов

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана в 2024 году дебютировала в дивизионе В Лиги наций УЕФА, где потерпела пять поражений и одну игру с Норвегией свела к ничьей.