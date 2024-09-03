Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Александр Кержаков покидает ФК "Кайрат"

Александр Кержаков покидает ФК &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 12:00 Фото: fckairat.com
Футбольный клуб "Кайрат" покидает главный тренер Александр Кержаков. Об этом 3 сентября 2024 года объявила пресс-служба алматинского ФК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление появилось в социальных сетях клуба.

"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам".Пресс-служба ФК "Кайрат"

Футбольный клуб Александра Кержакова за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов). Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги.

Тренерскую карьеру он начал в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица. В 2024 году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".

Читайте также

Футбол Замена Тренера
ФК "Ахмат" нашел замену ушедшему Магомеду Адиеву
Паралимпийские игры
Париж-2024: программа выступлений казахстанских спортсменов 3 сентября
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Динара Халдарова
ФК Зенит 2024 год ФК Кайрат Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: