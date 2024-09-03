Александр Кержаков покидает ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" покидает главный тренер Александр Кержаков. Об этом 3 сентября 2024 года объявила пресс-служба алматинского ФК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление появилось в социальных сетях клуба.

"Контракт с российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним клуб также покидают его ассистенты Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Кержаков возглавил "Кайрат" в конце мая. Под его руководством наша команда провела 12 матчей, в которых одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 3 раза уступила оппонентам". Пресс-служба ФК "Кайрат"

Футбольный клуб Александра Кержакова за проделанную работу и пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов). Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги.

Тренерскую карьеру он начал в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица. В 2024 году прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".