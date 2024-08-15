Александр Седнев покидает "Ордабасы" после провала в еврокубках

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев покинет пост главного тренера клуба, сообщает Zakon.kz.

Сначала он прокомментировал матч "Пюник" (Ереван, Армения) – "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан).

"Во-первых хочу поздравить "Пюник" с победой. Был очень интересный матч. Игра не была наполнена моментами, не считая концовки, потому что мы шли на риск. Насчет пропущенного гола могу сказать, что "Пюник" нашел брешь в нашей обороне. Хочу поблагодарить своих футболистов, которые отдали себя полностью, хотя и сильно волновались перед игрой. Понимали, что "Пюник" непростой соперник, но и знали, что можем пройти. К сожалению, мы не выполнили одну из задач, которая была поставлена перед нами", – рассказал в интервью Meta-ratings.kz.

Затем он отметил, что команде нужна новая кровь и решение было принято до неудачного матча "в Ереване.

"Я уже сообщил руководству и футболистам, что я ухожу. Это решение было принято до матча и ни в коем случае не на эмоциях. Команде нужна перезагрузка и я понимаю, что она дала мне очень многое. Здесь я нахожусь 4 года и не имею права рисковать. На данный момент мы идем в лидерах чемпионата и надеюсь, что команда справится с еще одной задачей", – отметил тренер.

Ранее в третьем квалификационном раунде "Ордабасы" уступил "Пюнику".

Отметим, что в апреле Александр Седнев заявил руководству команды о своем желании уйти с поста главного тренера.