Александр Кержаков обратился к ФК "Кайрат" после неожиданного ухода
Фото: Instagram/a.kerzhakov11
Сегодня, 4 сентября 2024 года, Александр Кержаков в Instagram посвятил прощальный пост алматинскому футбольному клубу "Кайрат", где еще совсем недавно был главным тренером, сообщает Zakon.kz.
41-летний российский специалист заявил, что его работа в ФК "Кайрат" завершена.
"Для меня в жизни существуют вещи, которые я считаю очень важными. Уважение к людям – одна из таких вещей. Это мой принцип и в жизни, и в работе, и я всегда требую такого же отношения в ответ", – подчеркнул Александр Кержаков.
Он поблагодарил команду ФК "Кайрат": футболистов, тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и всех работников базы.
"Спасибо за то, что все эти три месяца мы вместе прожили одной идеей – быть на вершине, и у нас это здорово получалось! Спасибо вам за отзывчивость, радушие и ваше трудолюбие. Я это очень ценю".Александр Кержаков
Также бывший главный тренер алматинского ФК "Кайрат" поблагодарил болельщиков "за огромное количество сообщений со словами поддержи".
"Всем вам хочу пожелать верить в свою мечту и идти к ней, и у вас обязательно все получится. Удачи!"Александр Кержаков
О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года. Позднее он объяснил уход из футбольного клуба, не раскрыв подробностей.
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