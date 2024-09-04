Александр Кержаков обратился к ФК "Кайрат" после неожиданного ухода

Фото: Instagram/a.kerzhakov11

Сегодня, 4 сентября 2024 года, Александр Кержаков в Instagram посвятил прощальный пост алматинскому футбольному клубу "Кайрат", где еще совсем недавно был главным тренером, сообщает Zakon.kz.

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