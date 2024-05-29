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Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат"

Футбол Тренер Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:09 Фото: Instagram/a.kerzhakov11
Легендарный казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контракта с 41-летним российским специалистом Александром Кержаковым, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба алматинской команды, Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола). В бытность игроком он защищал цвета питерского "Зенита", испанской "Севильи", швейцарского "Цюриха" и московского "Динамо".

В качестве футболиста становился обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Он трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка РПЛ.

Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в Академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 год тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Имеет опыт работы с российскими клубами "Томь" и "Нижний Новгород". Также тренировал кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак".

В этом году специалист прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".

Футбол Новый Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:09

Фото: Instagram/f.c.kairat

Новый клуб Кержакова сейчас находится на лидирующей позиции в казахстанском чемпионате, располагаясь на третьей строчке турнирной таблицы.

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