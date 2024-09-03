Александр Кержаков объяснил уход из "Кайрата", не раскрыв подробностей

Александр Кержаков 3 сентября 2024 года прокомментировал свой уход с поста главного тренера алматинского футбольного клуба "Кайрат", сообщает Zakon.kz.

Российский специалист рассказал корреспонденту championat.com, что в отставку подал утром 2 сентября.

"Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом. Но для меня, как для главного тренера, есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", – сказал Александр Кержаков.

Ранее стало известно, что Александр Кержаков покидает ФК "Кайрат".

О том, что Александр Кержаков возглавил алматинский "Кайрат", стало известно 29 мая 2024 года.