Казахстанец одержал разгромную победу и завоевал бронзу на чемпионате мира
Фото: Unitedworldwrestling
3 сентября в испанском городе Понтеведра продолжается второй день чемпионата мира по борьбе среди молодежи, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, rазахстанский борец в греко-римском стиле Айбек Айтбеков, выступающий в весовой категории до 55 кг, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодежи U-20.
В "малом" финале Айтбеков встретился с Максимом Сармановым из Молдавии и одержал уверенную победу с разгромным счетом 10:1.
Ранее сообщалось, что казахстанка Улдана Тлеухан достигла исторического результата на чемпионате мира по борьбе.
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