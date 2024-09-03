Казахстанец одержал разгромную победу и завоевал бронзу на чемпионате мира

3 сентября в испанском городе Понтеведра продолжается второй день чемпионата мира по борьбе среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, rазахстанский борец в греко-римском стиле Айбек Айтбеков, выступающий в весовой категории до 55 кг, завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодежи U-20.

В "малом" финале Айтбеков встретился с Максимом Сармановым из Молдавии и одержал уверенную победу с разгромным счетом 10:1.

Ранее сообщалось, что казахстанка Улдана Тлеухан достигла исторического результата на чемпионате мира по борьбе.