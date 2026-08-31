Казахстанские велогонщики завоевали 11 медалей на Кубке Азии в Таиланде

В Бангкоке (Таиланд) завершился Кубок Азии по велоспорту на треке среди взрослых и юниоров. Казахстанские спортсмены в соревнованиях среди юниоров завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали, сообщает Zakon.kz.

Аружан Кабдулова стала победительницей индивидуальной гонки преследования, а также заняла первое место в гонке по очкам. Мансур Бралин первенствовал в кейрине.

Ещё одно "золото" сборной Казахстана принесли Зейнолла Азаматулы, Илья Куварин и Мансур Бралин, ставшие лучшими в командном спринте.

В индивидуальном спринте первое место занял Илья Куварин.

Серебряные медали завоевали Аружан Кабдулова в скрэтче, Виталина Хоружая в гонке по очкам и Зейнолла Азаматулы в индивидуальной гонке преследования.

Бронзовыми призерами стали Виталина Хоружая в скрэтче, Мансур Бралин в индивидуальном спринте и Алихан Жунисов в скрэтче.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил Grand Slam по дзюдо в Швейцарии с одной медалью.