Борец греко-римского стиля из Казахстана сразится за "золото" на ЧМ в Албании
Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.
В полуфинале весовой категории до 63 кг казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России.
Ержет одержал досрочную победу. Завтра, 29 октября, он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.
Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.
Ранее Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране.
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