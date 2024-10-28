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Борец греко-римского стиля из Казахстана сразится за "золото" на ЧМ в Албании

Казахстанец поборется за &quot;золото&quot; на ЧМ в Албании, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 22:53 Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 63 кг казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России. 

Ержет одержал досрочную победу. Завтра, 29 октября, он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.

Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.

Ранее Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране.

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