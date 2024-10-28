Борец греко-римского стиля из Казахстана сразится за "золото" на ЧМ в Албании

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарлыкасын пробился в финал чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 63 кг казахстанец встретился с Садыком Лалаевым из России.

Ержет одержал досрочную победу. Завтра, 29 октября, он поборется за золотую медаль в финале ЧМ.

Его соперником будет Нихат Маммадали из Азербайджана.

Ранее Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, 27 октября стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране.