Проявила самоотверженность и волю: Токаев поздравил Акмарал Науатбек с победой
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентярбря поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" – написал президент на своей социальной странице Х.
Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. В финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.
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