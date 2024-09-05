Проявила самоотверженность и волю: Токаев поздравил Акмарал Науатбек с победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентярбря поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" – написал президент на своей социальной странице Х.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. В финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.