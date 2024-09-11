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Чемпионка Акмарал Науатбек после Паралимпиады сделала заявление

Чемпионка Акмарал Науатбек после Паралимпиады сделала заявление, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:10 Фото: Instagram/nauatbeka
Паралимпийские игры в Париже завершились 8 сентября 2024 года. Казахстанка Акмарал Науатбек завоевала "золото" по дзюдо. А уже 10 сентября чемпионка выступила с обращением, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram Науатбек описала свои эмоции и чувства по прилету на Родину чемпионкой.

Спортсменка уточнила, что смогла добиться своих целей, несмотря на множество препятствий.

В продолжении Акмарал Науатбек очень надеется, что люди всегда будут стремиться к исполнению своих желаний.

"Когда в моем сердце проснулась мечта стать олимпийской чемпионкой, моя семья сделала все, чтобы я осуществила эту мечту. Моя мечта стала их мечтой".Акмарал Науатбек

Особую благодарность Науатбек выразила своему супругу.

"Мади был не только моим мужем, но и моим тренером и спарринг-партнером. Он поддерживал меня не только в зале, но видел мою мечту, как свою собственную. И дал мне возможность достичь этой цели".Акмарал Науатбек

Чемпионка верит, что своей победой может подарить надежду многим.

"Нельзя лениться, отказываться от своей мечты, от жизни, когда сталкиваетесь с неудачей. Благодарю всех, кто меня поддержал и желал удачи!"Акмарал Науатбек

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:10
Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже
, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 15:10

В финале Науатбек одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине. По итогам Игр в копилке Казахстана две золотые медали Паралимпиады-2024. Давид Дегтярев также стал победителем, показав максимальные результаты в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 кг. В лучшей попытке он поднял 188 кг.

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