Паралимпиада-2024: Итоги восьмого дня соревнований

5 сентября 2024 подошел к концу восьмой день Паралимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК подвели итоги. Они выглядят так:

Пара дзюдо: Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль. Казахстанская дзюдоистка в категории до 48 кг (класс J2) одержала победу в финале над представительницей Франции.

Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады.

Пара плавание: Нурдаулет Жумагали завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый Паралимпийский рекорд в своем классе.

Амир Муратбеков выступил в финале по пара плаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.

Пара пауэрлифтинг: Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.

Пара легкая атлетика: Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.

По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

3 сентября 2024 года подошел к концу шестой день Паралимпиады-2024.





