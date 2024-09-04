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Паралимпиада-2024: Итоги шестого дня соревнований

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 06:16 Фото: Zakon.kz
3 сентября 2024 года подошел к концу шестой день Паралимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК подвели итоги прошедшего дня Паралимпиады. Они выглядят так:

Пара плавание: Нурдаулет Жумагали участвовал в заплыве на 200 м комплексным стилем в категории SM13 и финишировал на 10-м месте с результатом 2:20.31 секунды.

Сиязбек Далиев принял участие в квалификационном заплыве на дистанции 50 м на спине в классе S5.

Он показал время 40,14 секунды, которое не позволило спортсмену пройти в финал.

Таким образом, по итогам шестого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну серебряную медаль.

Известно, что сейчас по количеству медалей в Паралимпиаде лидирует Китай, а Казахстан находится на 53-й позиции.

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