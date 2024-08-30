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Паралимпиада-2024: Итоги второго дня соревнований

Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 04:49 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
30 августа 2024 подошел к концу второй день Паралимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве туризма и спорта РК подвели итоги второго дня соревнований. Они выглядят так:

Пара легкая атлетика: Салтанат Абылкасымкызы выступила в забеге на 100 м в классе Т35 на Паралимпийских играх. Она финишировала девятой с результатом 16.52.

Пара тхэквондо: Камиля Досмалова завершила выступление на Паралимпийских играх, уступив в бою за бронзовую медаль бразильской спортсменке Силване Майаре Кардозо Фернандес со счетом 28:3.

Ранее сообщалось, что Камиля сразится за бронзовую медаль.

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