В голландском футболе рассматривают отмену положения вне игры

В Нидерландах хотят отменить офсайды в любительском футболе на фоне увеличения агрессии со стороны фанатов из-за несогласия с решениями арбитров, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN, Королевский футбольный союз Нидерландов рассматривает возможность отмены правила вне игры в любительских чемпионатах, чтобы сократить количество матчей, которые приостанавливаются из-за агрессивных действий болельщиков по поводу спорных решений.



"У нас есть проблема. Мы хотим ее устранить. Не исключаю, что, возможно, прекратим пользоваться помощью судей уже в ближайшее время". Директор KNVB Ян Дирк ван дер Зее

В прошлом сезоне из-за разных инцидентов со стороны болельщиков было остановлено 1864 матча, что на 11% больше, чем годом ранее, и на 58% больше, чем за последние пять лет.

Между тем 6 сентября самый крупный город Казахстана примет футбольный матч нашей сборной против Норвегии в рамках Лиги наций УЕФА. Во избежание разных инцидентов акимат Алматы обратился к жителям и гостям мегаполиса, кто планирует посетить предстоящий поединок.