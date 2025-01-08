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Спорт

Легенда голландского футбола возглавил сборную Индонезии

Футбол Тренер Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 17:28 Фото: Instagram/patrickkluivert9
8 января Футбольная ассоциация Индонезии объявила о назначении бывшего нападающего топовых европейских клубов и сборной Нидерландов на пост главного тренера своей национальной дружины, сообщает Zakon.kz.

Контракт с 48-летним специалистом подписан на два года с возможным продлением. Свою тренерскую карьеру Патрик Клюйверт начал в 2008 году в качестве ассистента наставника команды АЗ.

В разные годы он входил в тренерский штаб сборных Нидерландов и Камеруна, плюс занимал руководящие должности в ПСЖ и "Барселоне".

До приезда в Индонезию тренировал турецкий коллектив "Адана Демирспор", откуда ушел в декабре 2023 года.

Сборная Индонезии по футболу сейчас располагается на 127-й позиции в рейтинге FIFA. До прихода Клюйверта футболистов этой азиатской страны в последние пять лет тренировал корейский специалист Син Тхе Ён.

Если представитель голландской школы футбола только принял команду, то другой легендарный в прошлом игрок, ныне являющий главным тренером сборной Франции Дидье Дешам, скоро хочет оставить свой пост.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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