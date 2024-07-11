Евро-2024: пять англичан пострадали после нападений голландских болельщиков

Фанаты сборной Нидерландов ранили пятерых английских болельщиков в результате столкновений в нескольких барах Дортмунда. Эти случаи произошли перед вторым полуфиналом чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

Как передает Daily Mail, в ходе серии нападений пострадали пятеро болельщиков английской сборной. Фанаты "оранжевых", которых было большинство, били своих оппонентов, бросали в них стулья, скамейки и бутылки.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

Хозяева и сотрудники баров пытались защитить свое имущество. Для этого потребовалась помощь и вмешательство полиции.

По словам одного из свидетелей, драка началась после того, как голландские болельщики попытались украсть флаг у англичан.

На Евро-2024 прибыло около 80 тыс. фанатов из Нидерландов, некоторые из них были арестованы за беспорядки.

Матч между сборными Англии и Голландии завершился победой "трех львов" со счетом 2:1. Теперь команда Гарета Саутгейта в решающем поединке за трофей сыграет с Испанией в ночь на 15 июля.