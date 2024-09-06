Дзюдоист Ергали Шамей поборется за "золото" Паралимпиады-2024

Казахстанский пара дзюдоист Ергали Шамей, выступающий в классе J1 весовой категории до 73 кг, пробился в финал на Играх-2024 в Париже. В полуфинале он одержал победу иппоном над соперником из Германии, сообщает Zakon.kz.

Ергали Шамей одолел представителя Германии Леннарта Сасса со счетом 10:1, рассказали в пресс-службе МТС РК.

Ранее в четвертьфинале французских соревнований по пара дзюдо Шамей уверенно победил местного спортсмена Арминдо Родригеса.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

К сожалению, путь Ергали не смогла повторить наша Даяна Федосова, которая проиграла в полуфинале по пара дзюдо в классе J2 до 57 кг. Сначала переиграв бразильянку Лусию да Сильва Тейксера Араухо (10:0), казахстанка уступила представительнице Японии Юнко Хиросе (0:10).

Но огорчаться Даяне пока рано. Ее ждут утешительные поединки с возможностью завоевать "бронзу" парижских состязаний.

Стоит отметить, что 5 сентября золотую медаль в нашу копилку положила пара дзюдоистка Акмарал Наутбек.