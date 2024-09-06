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Палмер и еще два футболиста "Челси" не сыграют в матче с "Астаной"

Челси, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 03:50 Фото: Instagram/colepalmer10
"Челси" исключил из заявки на Лигу конференций Палмера, Фофану и Лавиа, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, многомиллионные футболисты не сыграют с "Астаной" и армянским "Ноа".

В клубе сообщили, что тренерский штаб "Челси" решил не перегружать их из-за напряженного графика и участия лондонцев в клубном чемпионате мира.

Зато в заявку команды попал Михаил Мудрик. Украинец уже имел возможность сыграть в Лиге конференций этого сезона. Он принял участие в двух квалификационных матчах против Серветта, который "Челси" выиграл с общим счетом 3:2.

Недавно стало известно, что футбольный клуб "Астана" встретится с лондонским "Челси" в матче Лиги конференций УЕФА 12 декабря на домашнем стадионе.

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