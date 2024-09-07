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Тутберидзе оплатит часть долга 12-летней фигуристки перед Плющенко

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 07:17 Фото: sportbox
Тренерская группа тренера Этери Тутберидзе частично погасит долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Определенную сумму планируют собрать за счет денег с открытой тренировки 9 сентября. Об этом говорится на сайте билетного оператора мероприятия. В открытой тренировке примут участие Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы.

"Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой", – говорится в афише.
Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 07:17

Фото: redkassa

На днях стало известно, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму за переход к Этери Тутберидзе.

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