Тутберидзе оплатит часть долга 12-летней фигуристки перед Плющенко
Фото: sportbox
Тренерская группа тренера Этери Тутберидзе частично погасит долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко, сообщает Zakon.kz.
Определенную сумму планируют собрать за счет денег с открытой тренировки 9 сентября. Об этом говорится на сайте билетного оператора мероприятия. В открытой тренировке примут участие Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы.
"Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга Арины Парсеговой", – говорится в афише.
Фото: redkassa
На днях стало известно, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму за переход к Этери Тутберидзе.
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