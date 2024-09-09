Долг фигуристки перед Плющенко получил новое решение

8 августа стало известно о полном погашении долга 12-летней фигуристки Арины Парсеговой по иску академии Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Этери Тутберидзе приняла решение оплатить весь долг 12-летней фигуристки Парсеговой перед Плющенко, а не частично, как было задумано изначально. Об этом тренер рассказала на своей странице в Instagram.

"Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке". Этери Тутберидзе

Никулинский районный суд города Москвы 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" к ушедшей из академии Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн рублей.