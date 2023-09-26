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Получившая казахстанское гражданство популярная фигуристка будет тренироваться у Плющенко

Сменившая гражданство на казахстанское фигуристка будет тренироваться у Плющенко Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Получившая казахстанское гражданство фигуристка из России Софья Самоделкина перешла в группу к Евгению Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Об этом пишет "Р-Спорт" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

До сезона-2022/23 Самоделкина тренировалась у Сергея Давыдова, а потом перешла в группу Светланы Соколовской. В августе 2023-го фигуристка получила гражданство Казахстана.

В понедельник, 25 сентября, по сообщению СМИ, Софья провела первую тренировку под руководством Плющенко, стороны остались довольны совместной работой и, скорее всего, сотрудничество Самоделкиной и Плющенко будет продолжено.

Самоделкина – победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона.

Ранее мы рассказали о неожиданном повороте в допинговом деле звездной российской фигуристки.

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