Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медали по дзюдо: итоги казахстанских паралимпийцев за 6 сентября

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 02:47 Фото: пресс-служба МТС РК
В пятницу 6 сентября спортивная копилка Казахстана пополнилась двумя медалями по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

Итак, в весовой категории 73 кг Ерали Шамей стал серебряным призером Паралимпиады. В финале наш дзюдоист уступил румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.

В матче за третье место дзюдоистка Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль.

Другая дзюдоистка Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль. Она уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани, которая является серебряным призером прошлой Паралимпиады.

Зульфия Габидуллина в финале финишировала седьмой и тем самым завершила свое выступление на Паралимпийских играх.

В соревнованиях на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и также занял седьмое место.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 02:47

Фото: Instagram/qazaqstantv

В пара каноэ Жаныл Балтабаева выступила на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1:04.72. Также Бибарыс Метатай вышел в полуфинал на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.

После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана:

  • две золотые медали;
  • три серебряные медали;
  • две бронзовые медали.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 02:47

Фото: Instagram/qazaqstantv

А вот встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков.

Читайте также

Челси
Палмер и еще два футболиста "Челси" не сыграют в матче с "Астаной"
хоккей
Встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков
борец на ЧМ
Казахстанский вольник вышел в финал ЧМ U20 в Испании
Алия Абди
Париж-2024 Казахстан 2024 год Хорошие новости Дзюдо Паралимпийские игры Спортсмены Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: