Медали по дзюдо: итоги казахстанских паралимпийцев за 6 сентября
Итак, в весовой категории 73 кг Ерали Шамей стал серебряным призером Паралимпиады. В финале наш дзюдоист уступил румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.
В матче за третье место дзюдоистка Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль.
Другая дзюдоистка Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль. Она уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани, которая является серебряным призером прошлой Паралимпиады.
Зульфия Габидуллина в финале финишировала седьмой и тем самым завершила свое выступление на Паралимпийских играх.
В соревнованиях на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и также занял седьмое место.
Фото: Instagram/qazaqstantv
В пара каноэ Жаныл Балтабаева выступила на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1:04.72. Также Бибарыс Метатай вышел в полуфинал на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.
После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана:
- две золотые медали;
- три серебряные медали;
- две бронзовые медали.
Фото: Instagram/qazaqstantv
А вот встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков.