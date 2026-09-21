Новые медали в зачет: итоги второго дня Азиады-2026

В Японии завершился второй соревновательный день летних Азиатских игр. Сборная Казахстана пополнила медальную копилку двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 61 килограмма каратистка Асель Канай завоевала серебряную медаль Азиады. Еще одну награду сборной принес Санжар Адилов. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете 21 сентября 2026. Представитель ММА выступал в категории до 65 килограммов (traditional). В полуфинале казахстанец уступил Отабеку Раджабову из Таджикистана и завершил соревнования с бронзовой медалью.

При этом у Казахстана есть возможность пополнить медальную копилку в ММА уже 22 сентября. В финалы Азиады-2026 вышли сразу два представителя страны – Кадырбек Шынбаев и Еркингали Буркуталин.

В спортивной гимнастике среди мужчин Милад Карими пробился сразу в два личных финала: в вольных упражнениях и на перекладине. Национальная команда набрала 237,829 балла, заняла четвертое место и вышла в командный финал, который состоится 23 сентября.

В плавании Казахстан был представлен в трех финалах. Ксения Игнатова заняла восьмое место на дистанциях 50 метров на спине и 200 метров комплексным плаванием. При этом в квалификации 200-метровки она установила новый рекорд Казахстана, показав результат 2:14.94. Глеб Коваленя финишировал седьмым в финале на 50 метров вольным стилем с результатом 22,17 секунды.

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису уверенно завершила групповой этап и вышла в плей-офф командного турнира. Победой отметилась и женская команда Казахстана по настольному теннису. Во втором матче группового этапа казахстанки обыграли Мальдивы и закрепились на втором месте в группе C. Они также продолжают борьбу на АИ.

В баскетболе 3х3 мужская сборная Казахстана провела два матча. Сначала команда победила Шри-Ланку, а затем уступила Монголии. Следующую встречу казахстанцы проведут 23 сентября против Филиппин.

Смешанная команда Казахстана по триатлону в составе Аяна Бейсенбаева, Аиды Ким, Дианы Ержановой и Егора Крупякова заняла седьмое место в эстафете. Победителем соревнований стала сборная Китая.

В пулевой стрельбе мужская сборная Казахстана заняла седьмое место в командных соревнованиях с пневматической винтовкой с 10 метров.

Завершились выступления части казахстанских спортсменов в ушу-саньда . Алина Шосова и Карим Иминжанов уступили в своих первых поединках со счетом 0:2, а Бексултан Коскенов проиграл в 1/8 финала Самуэлю Марбуну из Индонезии.

После двух соревновательных дней в активе сборной Казахстана восемь медалей: четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые.

Национальная команда занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует Китай с 23 золотыми медалями, на втором месте – Япония с восемью, а замыкает тройку лидеров Южная Корея с пятью наградами высшей пробы.

Азиатские игры продлятся до 4 октября 2026 года.