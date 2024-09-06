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Встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 22:45 Фото: hcbarys.kz
Во втором матче домашней серии "Барыс" встречался с "Трактором". Первый матч в майке астанчан провел Максим Мухаметов, также в составе оказался недавно вернувшийся в "Барыс" Кирилл Панюков. Для Антона Бурдасова эта встреча стала 750-й в КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Хозяева открыли счет после не самой опасной атаки в начале игры. Руслан Оспанов успел к отскочившей от лицевого борта шайбе после вброса и переиграл Зака Фукале в ближнем бою. Второй период остался уже за челябинцами.

К середине отрезка Михаил Котляревский оформил дубль, третья шайба влетела в ворота Юхана Маттссона после броска Андрея Светлакова. По сути этот рывок "Трактора" и стал решающим в матче. Итоговый счет установил Виталий Кравцов, поразивший пустые ворота казахстанской команды.

Отметим, что в комментариях болельщики активно выражают свое разочарование. Многие считают, что дело не в игроках, а в тренере, другие опасаются, что "Барысу" грозит статус худшей команды сезона, а третьи вспоминают прежние заслуги команды.

"Барыс" – "Трактор" 1:4 (1:0, 0:3, 0:1):

1:0 – 02:26 – Оспанов (Камалов, Данияр)

1:1 – 26:32 – Котляревский

1:2 – 29:08 – Котляревский (Николаев, Шаров)

1:3 – 38:58 – Светлаков (Сикьюра)

1:4 – 58:45 – Кравцов (Шабанов, Кэмпфер) ПВ

Вратари: Маттссон – Фукале.

9 сентября подопечные Дэвида Немировски сыграют на домашнем льду с "Амуром".

Ранее сообщалось, что лидер хоккейной сборной Казахстана и нападающий магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис дважды ассистировал своим коллегам в победном матче против питерского СКА в рамках игр КХЛ.

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