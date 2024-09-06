Медали в дзюдо: итоги казахстанских паралимпийцев за 6 сентября

В пятницу 6 сентября спортивная копилка Казахстана пополнилась двумя медалями по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

Итак, в весовой категории 73 кг Ерали Шамей стал серебряным призером Паралимпиады. В финале наш дзюдоист уступил румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.

В матче за третье место дзюдоистка Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль.

Другая дзюдоистка Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль. Она уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани, которая является серебряным призером прошлой Паралимпиады.

Зульфия Габидуллина в финале финишировала седьмой и тем самым завершила свое выступление на Паралимпийских играх.

В соревнованиях на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и также занял седьмое место.

Фото: Instagram/qazaqstantv

В пара каноэ Жаныл Балтабаева выступила на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1:04.72. Также Бибарыс Метатай вышел в полуфинал на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.

После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана:

две золотые медали;

три серебряные медали;

две бронзовые медали.

Фото: Instagram/qazaqstantv

А вот встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков.