Нового тренера назначили в футбольном клубе "Актобе"

6 сентября 2024 года футбольный клуб "Актобе" официально подтвердил, что на исполнительную должность главного тренера назначен 56-летний украинский специалист Игорь Леонов, сообщает Zakon.kz.

Леонов с начала 2024 года работает в футбольном центре "Актобе". Тренерскую карьеру он начал в 2006 году. На Украине возглавлял "Ниву" (Винница), "Минай", "Арсенал" (Киев).

"Желаем Игорю Ивановичу успехов в "Актобе", – отметили в футбольном клубе.

Предыдущим главным тренером "Актобе" был 49-летний уроженец Одессы Дмитрий Парфенов. О том, что он покидает этот пост в рамках взаимного соглашения, стало известно 1 сентября 2024 года.