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Нового тренера назначили в футбольном клубе "Актобе"

ФК &quot;Актобе&quot;, Игорь Леонов, тренер, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 10:57 Фото: instagram/fcaktobe_official
6 сентября 2024 года футбольный клуб "Актобе" официально подтвердил, что на исполнительную должность главного тренера назначен 56-летний украинский специалист Игорь Леонов, сообщает Zakon.kz.

Леонов с начала 2024 года работает в футбольном центре "Актобе". Тренерскую карьеру он начал в 2006 году. На Украине возглавлял "Ниву" (Винница), "Минай", "Арсенал" (Киев).

"Желаем Игорю Ивановичу успехов в "Актобе", – отметили в футбольном клубе.

Предыдущим главным тренером "Актобе" был 49-летний уроженец Одессы Дмитрий Парфенов. О том, что он покидает этот пост в рамках взаимного соглашения, стало известно 1 сентября 2024 года.

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